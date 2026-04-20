Caltagirone le carte d' identità saranno rilasciate solo su prenotazione online

A partire da martedì 21 aprile, a Caltagirone, il rilascio delle carte d'identità si svolgerà solo su prenotazione online. La nuova procedura elimina le code in ufficio, permettendo ai cittadini di prenotare l'appuntamento tramite una piattaforma digitale. Questa modifica riguarda esclusivamente il servizio di rilascio delle carte d'identità, che prima era accessibile senza prenotazione e prevedeva tempi di attesa variabili.

Stop alle lunghe file per il rilascio delle carte d’identità a Caltagirone. A partire da martedì 21 aprile entrerà in vigore una nuova modalità di accesso al servizio: sarà infatti possibile ottenere il documento esclusivamente tramite prenotazione online. La decisione, promossa dagli assessori.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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