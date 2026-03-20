JFK Jr. ha reso questo orologio un simbolo riconoscibile, mentre Timex ha contribuito a migliorarlo dal punto di vista estetico. GQ Italia presenta prodotti scelti dai propri redattori, e acquistando tramite i link inseriti, Condé Nast può ricevere una commissione di affiliazione.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. JFK Jr. è entrato a pieno titolo nella Moodboard Hall of Fame. A venticinque anni dalla sua tragica scomparsa, continuiamo ad ammirare lo stile rilassato e preppy di John-John: era sempre perfetto, sia che indossasse abiti sportivi, un completo doppiopetto o che sfrecciasse per Manhattan sulla sua amata bicicletta. E la sua eccellenza sartoriale non sarebbe completa senza un segnatempo. Sebbene JFK Jr. sia noto per indossare Rolex e una volta abbia barattato un Daytona Paul Newman con un obiettivo fotografico, quelli non erano gli unici orologi che indossava. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - JFK Jr. ha reso questo orologio iconico. Timex lo ha reso ancora più bello

Articoli correlati

La pioggia non ha reso ingestibili i capelli di Charlotte Casiraghi, anzi, li ha resi ancora più belli. Il trucco, ovviamente c'è. Ecco qualeLa pioggia di Parigi non ha messo alla prova il suo hair look, anzi, lo ha reso ancor più sofisticato.

Come Our Legacy ha reso i 6-Inch Boot di Timberland ancora più iconiciAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.