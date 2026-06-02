i risultati del referendum del 2 giugno 1946 comune per comune

Il 2 giugno 1946 si è svolto un referendum per scegliere tra repubblica e monarchia. I risultati sono stati comunicati a livello comunale, evidenziando che in alcuni territori ha prevalso la repubblica, mentre in altri la monarchia. La distribuzione delle preferenze ha mostrato un quadro più articolato rispetto a una vittoria netta di una delle due opzioni. I dati ufficiali sono stati resi noti attraverso le risultanze di ogni singolo comune.

Il 2 e il 3 giugno del 1946 quasi 24 milioni di italiani e italiane votarono per scegliere la forma di governo del paese, tra repubblica o monarchia. Si votava tra le macerie della Seconda guerra mondiale appena conclusa, con centinaia di migliaia di persone sfollate o ancora prigioniere all’estero, intere province sotto amministrazione militare straniera e un clima teso, in alcune zone vicino a quello di una guerra civile. Vinse la repubblica, con 12.718.641 voti contro i 10.718.502 della monarchia, 54,27% contro 45,73%. Il voto viene ricordato anche perché fu la prima volta in cui a livello nazionale parteciparono le donne, che in parte avevano già votato alle amministrative di alcuni mesi prima. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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