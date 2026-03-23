referendum giustizia in lombardia i risultati comune per comune

Milano – Via alle operazioni di spoglio delle schede del referendum sulla riforma della giustizia: alle 15 si sono chiusi i seggi e sono stati avviati gli scrutini. In Lombardia l’affluenza è stata altissima come già appariva domenica alle 23, cioè al 51,83%, dato più alto della media nazionale comunque elevata. Ora non resta che aspettare l’esito del quesito: vincerà il sì e la Costituzione sarà modificata, come invoca il centrodestra, o tutto resterà com’è come chiede il centrosinistra. Seguite in diretta i risultati e gli aggiornamenti. In Lombardia affluenza record per il referendum, alle 23 di ieri aveva toccato il 51,83 per cento con Monza e Brianza che ha registrato il livello piu' alto (53,29 per cento) seguita da Milano (53,22). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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