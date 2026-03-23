Referendum giustizia Terni dice no | i risultati comune per comune

Terni dice “no” al referendum costituzionale sulla giustizia. In linea coi risultati del resto d’Italia, anche la città dell’acciaio e il resto della provincia - con diverse eccezioni - esprimono la loro contrarietà alle modifiche dell’ordinamento della magistratura proposte attraverso la “riforma Nordio” sottoposta al voto popolare con le urne di ieri e oggi, 22 e 23 marzo. A livello provinciale, il risultato finale dello scrutinio delle 293 sezioni dà al no una percentuale del 51,54 per cento a fronte del 48,46 per cento dei voti favorevoli alla riforma. Per completezza, i votanti sono stati 107.434 su 167.867 aventi diritto (64,01 per cento) con 476 schede nulle, 231 bianche e 2 contestate. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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