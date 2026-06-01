In Colombia, Aberaldo de la Espriella, candidato con posizioni dure contro la criminalità, ha ottenuto il maggior numero di voti nel primo turno delle elezioni presidenziali. Si confronterà al secondo turno con Cepeda, che ha ottenuto il secondo risultato. I risultati ufficiali indicano che de la Espriella ha superato la soglia necessaria per passare alla fase successiva, mentre Cepeda si prepara alla sfida finale. I dati sono stati comunicati dalle autorità elettorali nazionali.

Aberaldo de la Espriella, outsider noto per la sua linea dura contro la criminalità, ha conquistato la te sta della corsa presidenziale in Colombia al primo turno di votazioni di domenica sera, aprendo la strada al ballottaggio con Ivan Cepeda, alleato del presidente uscente Gustavo Petro, che ha messo in dubbio i risultati elettorali. Non avendo nessun candidato ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procederà al secondo turno a giugno. Cepeda e Petro hanno seminato dubbi sui risultati del primo turno, affermando senza prove che centinaia di migliaia di voti sarebbero stati manipolati e che attori stranieri avrebbero influenzato l’esito delle elezioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Colombia, presidenziali: il ‘trumpiano’ de la Espriella in testa al primo turno: andrà al ballotaggio con Cepeda

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Donald Trump advierte al presidente de Colombia Gustavo Petro tiene que cuidarse el trasero

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