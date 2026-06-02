I Riformisti Orgogliosi, movimento moderato del campo largo, si prepara alle prossime elezioni comunali. Il leader del gruppo ha dichiarato che il progetto si consolidarà e che le strategie mirano a spostare la coalizione più verso il centro. Per la prima volta alle elezioni a Prato, il movimento partecipa con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza politica e contribuire a un rinnovamento dell’offerta elettorale locale.

La faccia moderata del campo largo, il peso che sposta la coalizione un po’ più al centro. La prima volta alle elezioni comunali pratesi dicono 1.974 voti pari al 2,93 % e ad un consigliere. Cristina Manetti, coordinatrice e anima di Casa Riformista - Orgoglio per Prato. Soddisfatta del risultato? Palumbo in consiglio con 624 voti. "Sì, siamo molto soddisfatti. Per una realtà nata da poco eleggere un consigliere comunale è un risultato importante. E anche per lo straordinario successo di preferenze di Pasquale Palumbo e Rosanna Sciumbata, rispettivamente il quinto e la settima più votati della coalizione. Significa che a Prato esiste uno spazio politico per un’area riformista, moderata di centro sinistra che vuole contribuire con serietà e concretezza al governo della città". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Riformisti Orgogliosi. Le strategie di Manetti: "Noi novità necessaria ll progetto si radicherà"

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