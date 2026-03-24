Asina vergogna! La sinistra lincia la Picierno e i ribelli del Pd che hanno votato Sì Ma noi siamo orgogliosi

Nelle ultime ore sui social si sono moltiplicati i commenti di critica e insulti rivolti a un'esponente del Partito Democratico, in seguito alla sua posizione favorevole su una proposta di legge. Alcuni utenti hanno utilizzato espressioni come “asina” e “vergogna”, mentre altri l'hanno invitata a lasciare il partito e a “vendersi alla destra”. La discussione riguarda anche le reazioni di altri membri del partito, che si sono detti orgogliosi del proprio voto.

“Asina, rosicona, vai via, vergogna, venditi alla destra!”, si legge in queste ore sui social contro Pina Picierno. Le parole di Filippo Sensi, esponente di spicco del Pd, ex renziano, schierato per il No, spiegano cosa accade nel partito della Schlein quando si crea una sacca di dissenso. Se non siamo all’Iran degli ayatollah, poco ci manca. “Ho votato No, manifestato x il No, fatto iniziative x il No. A una riforma dannosa e arrogante. Ma nessuna vittoria, nessun successo giustifica l’orrenda gogna social alla quale sono sottoposti vari compagni di partito – Pina Picierno su tutti – per la loro scelta in dissenso. Vergogna”, scrive il senatore Pd, sui social. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Asina, vergogna!”. La sinistra lincia la Picierno e i ribelli del Pd che hanno votato Sì. “Ma noi siamo orgogliosi” Articoli correlati Referendum, da FI ad Azione: così la base ha votato contro il Sì. E la “corrente Picierno” vale solo il 2% nel PdOgni quattro elettori di Forza Italia ce n’è uno che non ha approvato la riforma della giustizia, il sacro graal berlusconiano. Leggi anche: La sinistra lincia il cronista Rai. "La croce celtica come spilla". Ma era un encomio per il covid