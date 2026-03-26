Verso la fine del Quattrocento, Leonardo da Vinci analizzò con attenzione il fiume Arno, considerando la possibilità di deviarne il corso. L’artista e inventore pianificò la realizzazione di un canale che avrebbe collegato Firenze a Pisa, ma il progetto non fu mai portato a termine. Non ci sono documenti che attestino l’avvio di lavori o la conclusione dell’opera.

Alla fine dell’400 Leonardo da Vinci studiò attentamente il fiume Arno con l’intento di deviarne il corso tramite la costruzione di un canale tra Firenze e Pisa. Il progetto, che compare in alcune carte geografiche del codice Windsor, del codice di Madrid e del codice Atlantico, prevedeva la costruzione di un corso d’acqua artificiale interamente navigabile che, passando per Prato e Pistoia e attraversando la Valdinievole, entrasse nella palude di Bientina per proseguire verso Cascina e raggiungere il mare. L’idea del genio del Rinascimento era quella di riorganizzare l’idrografia della Toscana per sfruttare le potenzialità di laghi, bonificare le zone paludose, implementare l’irrigazione dei campi, prevenire alluvioni e dissesti idrogeologici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ll progetto di Leonardo da Vinci mai realizzato

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