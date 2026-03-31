Martedì 31 marzo si svolgono numerosi incontri nel calcio internazionale, tra cui gli spareggi di qualificazione ai Mondiali e diverse partite amichevoli tra squadre nazionali. La giornata è caratterizzata da una serie di eventi sportivi che coinvolgono varie nazionali, con partite programmate in diverse sedi nel mondo. Gli incontri rappresentano l’ultima fase delle qualificazioni e le prime sfide di preparazione alle competizioni ufficiali.

I pronostici di martedì 31 marzo, ci sono gli spareggi di qualificazione ai Mondiali e delle amichevoli internazionali Sarà un martedì ricco di partite con gli spareggi finali di qualificazione ai Mondiali e numerose amichevoli internazionali. Riflettori puntati naturalmente sull’ Italia che in Bosnia si gioca l’accesso alla fase finale dei Mondiali 2026. Gli altri spareggi europei in programma sono Kosovo-Turchia, Repubblica Ceca-Danimarca e Svezia-Polonia. (Ansa Foto) – IlVeggente.it La Bosnia è stata la squadra più fallosa e più ammonita delle qualificazioni ai Mondiali UEFA, ha preso tre ammonizioni col Galles e anche contro l’Italia proverà a giocare sporco per innervosire gli azzurri sulla carta più tecnici. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di martedì 31 marzo: qualificazioni ai Mondiali e amichevoli internazionali

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