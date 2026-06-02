Il governo ha deciso di non utilizzare più i 15 miliardi di euro prenotati tramite il programma «Safe», destinato ai prestiti per la Difesa. La decisione è stata comunicata ufficialmente, con i responsabili che hanno espresso maggiore diffidenza nei confronti di questa fonte di finanziamento. La notizia arriva mentre si intensificano le discussioni sulla gestione delle risorse destinate alla sicurezza nazionale.

Ai cantori delle virtù salvifiche per l’Italia del debito comune Ue pare essersi rotto il giocattolo tra le mani. Una sorta di Pnrr militare che mette a disposizione degli Stati membri prestiti, a condizioni almeno in apparenza particolarmente vantaggiose, fino a 150 miliardi, di cui finora sono stati opzionati circa 130 miliardi. Ora è arrivato il momento di passare dalle opzioni non vincolanti ai fatti concludenti e l’Italia non è più così convinta di aggiungere altri 15 miliardi ai 123 miliardi di debiti che già oggi abbiamo con la Ue. L’ipotesi che circola è quella di chiedere un prestito di soli 4-5 miliardi, una cifra così modesta rispetto alle dimensioni della nostra finanza pubblica, che appare sostanzialmente un garbato rifiuto. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I prestiti per la Difesa? Fregatura stile Pnrr

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