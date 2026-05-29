L’Italia si prepara a chiedere meno dei quasi 15 miliardi disponibili per Roma attraverso Safe, il programma europeo di prestiti agevolati destinato a sostenere gli investimenti nella difesa. Il governo intende limitare il ricorso allo strumento ai progetti già coperti da contratti firmati, evitando per ora di utilizzare l’intera quota potenzialmente accessibile. La posizione è stata sintetizzata dal ministro Antonio Tajani, che ha ricondotto la scelta a una decisione dell’intero esecutivo e della maggioranza: “Sul programma per la difesa è una decisione che ha preso tutto il governo e tutta la coalizione del centrodestra. Avevamo annunciato che avremmo chiesto all’Europa un prestito di circa 15 miliardi di euro per avviare una serie di contratti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Safe, l’Italia verso la riduzione della richiesta sui prestiti per la difesa

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