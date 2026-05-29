Crisi energetica retromarcia di Meloni stop a prestiti Safe da 10 mld€ per il riarmo | No ad aiuti solo per la difesa

Da ilgiornaleditalia.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La premier ha annunciato di aver sospeso i prestiti Safe da 10 miliardi di euro destinati al settore della difesa. La decisione riguarda i fondi del programma Security Action for Europe, che saranno ridotti o non più disponibili. La retromarcia è stata comunicata in seguito alle pressioni di un governo che ha deciso di non destinare aiuti esclusivamente alla difesa.

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La premier ha deciso di rinunciare a buona parte dei fondi Security Action for Europe, vale a dire i prestiti della Commissione Ue per gli investimenti in armamenti e "sicurezza" dei 27 stati membri, che altro non sono che un metodo per continuare a fare la guerra al "nemico inesistente russo". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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