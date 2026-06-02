I posti destinati ai vincitori del PNRR3 non sono accantonati prima della mobilità dei docenti di ruolo Chiarimenti

Durante un question time su OrizzonteScuola TV il 28 maggio 2026, è stato chiarito che i posti destinati ai vincitori del PNRR3 non vengono assegnati prima della mobilità dei docenti di ruolo. La discussione, condotta da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, della Presidenza nazionale Anief, si è concentrata sul reclutamento del personale scolastico in vista delle prossime scadenze.

Nel question time del 28 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, della Presidenza nazionale Anief, è stato affrontato il tema del reclutamento del personale scolastico in vista delle prossime scadenze. Al centro dell’attenzione gli organici, il sostegno, le immissioni in ruolo e gli altri appuntamenti attesi nelle settimane successive, in un quadro che riguarda da vicino docenti, aspiranti e personale della scuola. I posti destinati ai vincitori del concorso PNRR3 sono stati accantonati? La risposta della sindacalista “No. Non esiste un accantonamento specifico per i futuri vincitori del PNRR3. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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