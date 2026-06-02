I più forti de Roma Tutti i nomi della banda dell' agro pontino che si riforniva di droga a Boccea e Primavalle

Una banda dell'agro pontino riforniva di droga zone di Roma come Boccea e Primavalle. I carabinieri hanno scoperto un sistema di narcotraffico che coinvolge un gruppo di Aprilia, considerato tra i più forti della capitale. La rete funzionava come un vero e proprio sistema industriale, superando le piazze di spaccio locali. Le indagini hanno portato al sequestro di ingenti quantitativi di droga e all'arresto di diversi componenti del sodalizio.

Non è più solo una questione di piazze di spaccio locali. Quello che i carabinieri hanno scoperchiato è un vero e proprio sistema industriale del narcotraffico che vede il sodalizio Amato-Falco di Aprilia farsi largo tra i giganti della malavita romana. Nelle pieghe delle oltre trecento pagine. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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