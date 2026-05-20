Thomas Shelby è albanese Chi è ' Picasso' il broker imprenditore che da Roma riforniva di droga Cosa Nostra

Un uomo si fa chiamare ‘Thomas Shelby’, ma è noto anche come ‘Picasso’. Le indagini hanno rivelato che l’individuo, di origini albanesi, era coinvolto in attività di rifornimento di droga verso Cosa Nostra. Si tratta di un broker e imprenditore con base a Roma, che aveva stretti contatti con il mondo dello spaccio. La sua identità e il suo ruolo sono stati chiariti nel corso di un’operazione delle forze dell’ordine, che ha portato all’arresto di diversi soggetti coinvolti.

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