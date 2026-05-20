Thomas Shelby è albanese Chi è ' Picasso' il broker imprenditore che da Roma riforniva di droga Cosa Nostra
Un uomo si fa chiamare ‘Thomas Shelby’, ma è noto anche come ‘Picasso’. Le indagini hanno rivelato che l’individuo, di origini albanesi, era coinvolto in attività di rifornimento di droga verso Cosa Nostra. Si tratta di un broker e imprenditore con base a Roma, che aveva stretti contatti con il mondo dello spaccio. La sua identità e il suo ruolo sono stati chiariti nel corso di un’operazione delle forze dell’ordine, che ha portato all’arresto di diversi soggetti coinvolti.
Si fa chiamare ‘Thomas Shelby’. Qualcuno, invece, lo conosce come ‘Picasso’. Non chiamatelo però semplicemente spacciatore. Alban Cjapi, trentatreenne di origini albanesi, a Roma è un nome noto nel mondo del narcotraffico. E per la direzione distrettuale antimafia della procura di Palermo, era il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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