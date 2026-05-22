Nickname Thomas Shelby chi è il broker imprenditore che da Roma riforniva di droga Cosa nostra

Si fa chiamare “Thomas Shelby”. Qualcuno, invece, lo conosce come “Picasso”. Non chiamatelo però semplicemente spacciatore. Alban Cjapi, trentatreenne di origini albanesi, a Roma è un nome noto nel mondo del narcotraffico. E per la Direzione distrettuale antimafia della Procura di Palermo, era il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Thomas Shelby è albanese. Chi è 'Picasso', il broker imprenditore che da Roma riforniva di droga Cosa Nostra

Decapitata la banda dei broker della droga: i nomi, i ruoli e i sequestri record. Chi sono i 23 che rischiano il processoLa sostanza stupefacente era nascosta anche in cassettiere per scrivanie che poi venivano vendute sul web come usate.