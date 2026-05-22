Nickname Thomas Shelby chi è il broker imprenditore che da Roma riforniva di droga Cosa nostra
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Si fa chiamare “Thomas Shelby”. Qualcuno, invece, lo conosce come “Picasso”. Non chiamatelo però semplicemente spacciatore. Alban Cjapi, trentatreenne di origini albanesi, a Roma è un nome noto nel mondo del narcotraffico. E per la Direzione distrettuale antimafia della Procura di Palermo, era il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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