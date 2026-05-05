Giulia Vecchio, nota per le parodie divertenti di personaggi famosi, ha spiegato di aver iniziato a lavorare alla Gialappa’s con un'idea scritta nelle note. Ha anche parlato del rapporto stretto con i suoi amici, definendo la sua famiglia come quella che si sceglie e si costruisce nel tempo. Tra Milly Carlucci e Iva Zanicchi, le sue imitazioni sono molto apprezzate dal pubblico. L’attrice ha condiviso alcuni dettagli sul suo percorso professionale e sulle sue passioni.

Questo articolo è pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair in edicola fino al 5 maggio 2026. Giulia Vecchio, 34 anni, da Mesagne in provincia di Brindisi, diploma al Piccolo Teatro di Milano, ha trascorso un anno a far ridere l’Italia intera al GialappaShow: Monica Setta con il piede sempre in agguato, Milly Carlucci che parla a mitraglietta, Valeria Bruni Tedeschi vittima delle sue idiosincrasie. L’ultima è Iva Zanicchi, con le barzellette e le battute a sfondo sessuale. Ogni imitazione una maschera. E ogni maschera, capirà dopo, una forma di libertà. Adesso è al cinema con Cena di classe di Francesco Mandelli, commedia generazionale su trentenni che si ritrovano vent’anni dopo il liceo e scoprono che i sogni fanno più paura dei rimpianti.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giulia Vecchio: «Alla Gialappa’s sono arrivata con un’idea scritta nelle note. E poi ho sposato i miei amici: la mia famiglia è quella che mi costruisco»

Giulia Vecchio torna al GialappaShow: “Monica Setta Dispiace che non abbia colto l’ironia

Notizie correlate

Sabrina Ferilli: «Non ho nostalgia del passato, ma dei momenti insieme alla mia famiglia. Mi manca andare in vacanza con i miei genitori, passare insieme il sabato e la domenica o le festività»«È un ruolo classico che rappresenta la contrapposizione atavica tra professore e studente.

Leggi anche: Blind: «Dopo X Factor mi sono fidato delle persone sbagliate. Per mia moglie non ho parlato con mia madre per quattro anni e ho chiuso i ponti con la musica: ho sofferto tanto, ma Sanremo è stata la mia rinascita»

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: GialappaShow, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni, comici, ospiti; GialappaShow, Bambole di Pezza sul palco con I Neri per Caso ed Emanuele Cedrone; Geppi Cucciari, stasera al GialappaShow accanto al Mago Forest; GialappaShow, Maria Chiara Giannetta alla co-conduzione. Tutti gli ospiti: da Carlo Conti e Luca Argentero a Colombre e Maria Antonietta.

Giulia Vecchio: «Alla Gialappa’s sono arrivata con un’idea scritta nelle note. E poi ho sposato i miei amici: la mia famiglia è quella che mi costruisco»Da Milly Carlucci a Iva Zanicchi, le sue parodie sono irresistibili. A noi l'attrice racconta della Gialappa’s, di chi ha nutrito ?il suo «diamante grezzo» e del regalo più importante che farà a sé st ... vanityfair.it

Un pò volgare: Iva Zanicchi e la vera reazione alla sua imitazione, l’indiscrezioneGiulia Vecchio imita Iva Zanicchi al GialappaShow: cosa pensa davvero la cantante, l'indiscrezione dal settimanale Chi. donnaglamour.it

Iva (Giulia Vecchio) ha già incontrato Orietta prima della puntata di questa domenica - facebook.com facebook