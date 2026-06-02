I due ultimi episodi della settima stagione di “I Cesaroni” sono stati trasmessi ieri sera su Canale 5, con il sottotitolo “Il Ritorno”. La puntata conclusiva ha chiuso la serie con una narrazione che ha coinvolto i personaggi principali, portando a termine le trame avviate nelle settimane precedenti. La trasmissione ha visto la conclusione delle vicende dei protagonisti, lasciando il pubblico con un finale aperto.

I Cesaroni hanno salutato il pubblico di Canale 5 ieri sera con la messa in onda degli ultimi due episodi della settima stagione, il cui sottotitolo era Il Ritorno. Un ritorno atteso per dodici anni che non ha portato i frutti sperati, considerato il crollo progressivo degli ascolti ( qui la risalita nel finale ). Ma gli appassionati continuano a sperare in una nuova stagione, che sarebbe necessaria per chiudere le linee narrative lasciate aperte. Cosa è successo nel finale. Nel finale Giulio (Claudio Amendola), accompagnato dal toccante ricordo di Cesare (Antonello Fassari), è riuscito a salvare l’attività di famiglia ed ha evitato in extremis di vendere la bottiglieria a Barilòn (Giancarlo Ratti). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - I Cesaroni, come è finito il Ritorno

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RECENSIONE: I CESARONI - IL RITORNO - 07X09

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