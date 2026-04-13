In una recente intervista, Maurizio Mattioli ha ricordato il suo ruolo nella serie televisiva “I Cesaroni” e ha parlato della famiglia protagonista come quella di tutti i giorni. Ha anche commentato la scomparsa di Antonello Fassari, definendolo una persona perbene. La serie, dopo dodici anni di pausa e alcuni cambiamenti tra le nuove generazioni, continua a essere presente nel pubblico.

Nonostante i cambiamenti generazionali e i dodici anni di pausa, I Cesaroni continua a essere una delle fiction più seguite e amate dal pubblico italiano, come dimostrato anche dall’entusiasmo dei fan presenti a Roma alla Garbatella per la presentazione della settima stagione, “I Cesaroni – Il ritorno”, in arrivo il 13 aprile su Canale 5. Nella nuova fase della storia, Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola, rimane il punto di riferimento di una famiglia sempre più numerosa e complessa. Accanto a lui il fratello Augusto, con cui gestisce la storica bottiglieria, che però attraversa un momento di forte difficoltà economica. La vita domestica si intreccia con quella professionale e vede la presenza dei figli Rudi, Mimmo e Marco, quest’ultimo alle prese con la convivenza con la nuova compagna Virginia.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “I Cesaroni – Il ritorno”, intervista a Maurizio Mattioli: “La famiglia Cesaroni è quella della porta accanto. Antonello Fassari era una persona perbene, è stata una grande perdita”

“I Cesaroni – Il ritorno”, intervista a Claudio Amendola: “E’ una serie che funziona perché il pubblico si riconosce nei personaggi. Antonello Fassari lo sento vicinissimo”Dal 13 aprile 2026, in prima serata su Canale 5, torna la nuova stagione de “I Cesaroni – Il ritorno”, composta da dodici episodi e ambientata come...

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Al centro della storia ritroviamo Giulio, interpretato da Claudio Amendola (anche alla regia), di nuovo alle prese con la storica bottiglieria di famiglia insieme al fratello Augusto, volto di Maurizio Mattioli. Nel frattempo Marco, interpretato da Matteo Branciamore, - facebook.com facebook