Dopo dodici anni dall’ultima stagione, torna in televisione una delle famiglie più conosciute della programmazione italiana con il nuovo titolo “I Cesaroni – Il ritorno”. La serie va in onda da lunedì 13 aprile in prima serata su Canale 5. Un’intervista con uno degli attori principali rivela che sul set con Claudio tutto funziona senza problemi, e che la famiglia dei Cesaroni continua a suscitare emozioni nel pubblico.

A dodici anni dall’ultima stagione, torna sul piccolo schermo una delle famiglie più amate della televisione italiana con “I Cesaroni – Il ritorno”, in onda da lunedì 13 aprile in prima serata su Canale 5. Questa nuova stagione segna anche un’importante novità, con Claudio Amendola non solo protagonista nei panni di Giulio Cesaroni, ma anche alla regia. Al centro della storia resta la caotica ma affiatata famiglia della Garbatella, con il ritorno di volti storici come Marco, Walter, Stefania, Rudi, Mimmo e il piccolo Adriano, insieme a personaggi come Ines e l’immancabile Barilon. accanto ai protagonisti storici arrivano diverse new entry che arricchiscono la trama, tra cui Carlo, padre di Virginia, la nuova compagna di Marco, e Livia, che diventerà socia di Giulio.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “I Cesaroni – Il ritorno”, intervista a Ludovico Fremont: “Sul set con Claudio funziona tutto alla perfezione. I Cesaroni una famiglia mal assortita che continua ad emozionare”

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