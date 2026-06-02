Il Lecco affronta un’estate di sfide legate al budget e alla scelta del nuovo allenatore. La società sta cercando di trovare ulteriori sponsor per rafforzare le finanze. La squadra ha concluso la stagione senza raggiungere le qualificazioni ai playoff. La dirigenza è impegnata nella selezione del tecnico per la prossima stagione, mentre le trattative con i potenziali partner commerciali sono in corso.

Si annuncia un’estate rovente per il Lecco. La stagione dei blucelesti, terminata con l’uscita di scena nei quarti dei playoff contro il Catania, si è chiusa ormai da una ventina di giorni, ma i vertici societari non hanno ancora sciolto le riserve sul budget a disposizione del direttore sportivo Antonio Minadeo. I tifosi del Lecco si chiedono se il presidente Aliberti (nella foto) rilancerà e allestirà una squadra da quartieri altissimi, oppure se la prossima sarà un’annata di transizione. Lo stesso Aliberti, nella conferenza stampa di fine annata, ha detto di essere "contento della stagione appena conclusa", ma sul futuro è stato chiaro: "Molto dipenderà dal budget. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I BLUCELESTI. Budget e allenatore due nodi per il Lecco. Aliberti alla ricerca di altri partners

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