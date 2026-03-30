Sfuma il secondo posto proteste blucelesti Lecco rosso di rabbia Ko beffa col Cittadella

Il Lecco è uscito sconfitto 2-1 dalla partita contro il Cittadella, con alcune decisioni dell’arbitro che hanno influenzato il risultato. La squadra lecchese ha subito proteste da parte dei tifosi, mentre il Cittadella ha ottenuto i tre punti. La gara si è conclusa con il Lecco che ha perso il secondo posto in classifica.

CITTADELLA Il Lecco perde 2-1 a Cittadella, ma sul risultato finale pesano come macigni alcune decisioni del direttore di gara, tutte contro la formazione bluceleste. Il Brescia, secondo, ora è a +3. Proprio il Cittadella e il Renate accorciano a -1. Al 3’ di gioco, sponda di Sipos per Konaté che tira chiamando Maniero al miracolo. All’11’ Lecco in vantaggio. Konaté anticipa e tocca di prima per Metlika che si fa 40 metri palla al piede, per poi fulminare Maniero con un bel tiro dal limite dell’area. Al 26’ Rabbi impegna Furlan con un diagonale. Al 32’ tiro di Anastasia ma Furlan non si fa sorprendere. Al 6’ della ripresa il Cittadella pareggia con una conclusione in mischia di Rabbi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sfuma il secondo posto, proteste blucelesti. Lecco rosso di rabbia. Ko beffa col Cittadella Articoli correlati Leggi anche: Serie D: rabbia Becattini dopo il ko col Siena: "Il Terranuova penalizzato dall’arbitraggio" Verona, silenzio stampa dopo il ko col Parma: cosa ha scatenato la rabbia degli scaligeriIn campo e oltre i confini del terreno di gioco, la serata al Tardini ha evidenziato una situazione tesa e una reazione di chiusura comunicativa da... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sfuma il secondo posto proteste... Discussioni sull' argomento Moncalieri, l'impresa sfuma sulla sirena; Torres-Livorno 3-1, sfuma il sogno play off per gli amaranto; Cape Epic: nel finale sfuma il sogno di Braidot-Avondetto, vittoria finale di Beers-Nortje; MotoGP 2026. GP delle Americhe. Pecco Bagnaia domina la Sprint ma la vittoria sfuma all'ultimo giro: Sono contento ma... Il Palermo va al tappeto nello scontro di Monza Addio al secondo posto?Il Palermo cade nello scontro diretto con il Monza e vede allontanarsi il secondo posto. Al Brianteo finisce 3-0 per i brianzoli, che sfruttano al meglio le occasioni create e allungano a sei punti ... goalsicilia.it Finale amara per Errani e Paolini: sfuma il primo titolo del 2026 Le azzurre cedono in finale al duo Siniakova-Townsend dopo un primo set combattuto e un lungo stop per pioggia. Si interrompe la striscia perfetta di cinque vittorie consecutive nelle finali WTA 1 - facebook.com facebook Finale amara per Errani e Paolini: sfuma il primo titolo del 2026 #Tennis #WTA #ErraniPaolini #SaraErrani #JasminePaolini #ItalTennis #TennisItaliano #TennisNews #Sport #TennisLife x.com