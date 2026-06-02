I 60 anni di Progettomondo | da Villa Buri la sfida globale per un’unica famiglia umana
Progettomondo ha festeggiato i suoi 60 anni a Villa Buri, a Verona. L'organizzazione ha riunito persone di diverse generazioni e background per celebrare il traguardo. L’evento ha coinvolto vecchi e nuovi collaboratori, sottolineando la lunga storia di attività nel campo umanitario. La celebrazione ha avuto luogo in un contesto di condivisione e ricordo delle iniziative svolte nel corso degli anni.
Nella cornice di Villa Buri a Verona, Progettomondo ha celebrato i suoi 60 anni di attività insieme a vecchie e nuove conoscenze. L'evento si è svolto in un momento storico segnato dalla crisi globale della democrazia, spingendo la ong a moltiplicare gli sforzi per rompere lo schema dei limiti. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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1?0? giorni al 31 maggio! Il 31 maggio, a Villa Buri, la festa per i 60 anni di Progettomondo sarà anche una giornata da vivere con bambine, bambini, famiglie, amiche e amici. Per tutto il pomeriggio ci saranno laboratori didattici e sostenibili, attività per gi facebook