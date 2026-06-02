I 60 anni di Progettomondo | da Villa Buri la sfida globale per un’unica famiglia umana

Notizia in breve

Progettomondo ha festeggiato i suoi 60 anni a Villa Buri, a Verona. L'organizzazione ha riunito persone di diverse generazioni e background per celebrare il traguardo. L’evento ha coinvolto vecchi e nuovi collaboratori, sottolineando la lunga storia di attività nel campo umanitario. La celebrazione ha avuto luogo in un contesto di condivisione e ricordo delle iniziative svolte nel corso degli anni.