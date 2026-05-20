A Villa Buri torna la Festa dei Popoli

Da veronasera.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio si terrà a Villa Buri, a San Michele Extra, la trentacinquesima edizione della Festa dei Popoli. L’evento si svolge in un’area dedicata alla celebrazione delle diverse comunità straniere presenti nel territorio veronese. L’iniziativa si svolge annualmente e coinvolge vari gruppi etnici che condividono tradizioni, cibo e cultura. La festa rappresenta un momento di incontro e scambio tra le diverse provenienze delle persone che vivono in zona.

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Domenica 24 maggio Villa Buri, a San Michele Extra, ospiterà la trentacinquesima edizione della Festa dei Popoli, appuntamento dedicato all’incontro tra le comunità straniere presenti sul territorio veronese. La manifestazione prenderà il via alle 12.30 e proseguirà fino alle 19.30, confermandosi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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