A Villa Buri torna la Festa dei Popoli

Domenica 24 maggio si terrà a Villa Buri, a San Michele Extra, la trentacinquesima edizione della Festa dei Popoli. L’evento si svolge in un’area dedicata alla celebrazione delle diverse comunità straniere presenti nel territorio veronese. L’iniziativa si svolge annualmente e coinvolge vari gruppi etnici che condividono tradizioni, cibo e cultura. La festa rappresenta un momento di incontro e scambio tra le diverse provenienze delle persone che vivono in zona.

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