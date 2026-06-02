Tra i 20 volumi preferiti dalla community letteraria più attiva sui social, il genere romance domina con diverse sfumature. Le autrici italiane emergono con una presenza significativa, insieme a nomi internazionali come Hazel Riley, Felicia Kingsley e B. Karim. La classifica #BookTok evidenzia come la serialità e le storie d’amore siano i temi più apprezzati dagli utenti. La preferenza per questi autori e generi si riflette nella popolarità dei loro libri tra i lettori online.

H azel Riley, Felicia Kingsley e B. Karim sono le tre autrici più amate nell’ultima classifica #BookTok. Autrici di saghe amatissime occupano gran parte delle posizioni nella top 10 e top 20. Letteratura straniera? Niente affatto, i loro pseudonimi nascondono scrittrici italianissime e molto giovani. Libri per ragazzi: ecco perché si dovrebbero leggere anche da adulti X Le autrici più amate su #Booktok. Il vero nome di Hazel Riley è Maria Claudia. Nata in Sardegna nel ’97, ha iniziato a scrivere giovanissima fino al successo della sua saga Game of Gods pubblicata da Sperling & Kupfer. Tutti e 5 i volumi sono presenti nella classifica #BookTok, alla 1, 8, 11, 14 e 18esima posizione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I 20 volumi più amati dalla community letteraria più social? Romance in tutte le sue sfumature, serialità e scrittrici italiane

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le pink nails sono il modo più cool di indossare lo smalto rosa (e tutte le sue sfumature) questa primaveraQuattro persone sono state coinvolte in un incidente stradale questa mattina sulla statale principale.

Tutte le sfumature del Pignoletto. Cantine sempre più attente ai turistiIl Pignoletto rappresenta una delle principali produzioni vitivinicole della regione, attirando l'attenzione di appassionati e operatori del settore.

Argomenti più discussi: Nella classifica dei 20 libri più amati su BookTok ben 6 romance di Felicia Kingsley; Giovani scrittrici italiane eDarK romance. I libri più amati su #BookTok.

Australia, segreti sepolti e una tensione che vi farà battere il cuore più forte di un tuono. PREORDER ATTIVO! Buongiorno Triskellettori e Triskellettrici! Il viaggio tra le terre selvagge dell'Australia continua e l'elettricità è alle stelle: tornano Tully e Jere x.com

Quali libri hai iniziato o finito di leggere questa settimana?: 25 maggio 2026 reddit

Auci, Ammaniti e il romance: i libri più letti nei primi mesi del 2026I primi dati dell’Aie raccontano la spinta del bonus biblioteche, che ha fatto crescere le vendite al Sud, nelle librerie indipendenti e tra gli editori più piccoli. Se la quota complessiva delle ... repubblica.it

Non sottovalutiamo i romanceLiquidare il successo di questi libri come una semplice moda significa ignorarne le radici sociologiche e le implicazioni pedagogiche Leggi ... internazionale.it