Tutte le sfumature del Pignoletto Cantine sempre più attente ai turisti

Il Pignoletto rappresenta una delle principali produzioni vitivinicole della regione, attirando l'attenzione di appassionati e operatori del settore. Quest’anno, il Consorzio della regione parteciperà a Vinitaly con uno stand collettivo situato nel Padiglione 1, B1, dove saranno esposti più di 80 vini provenienti dalle denominazioni Doc Emilia-Romagna, Doc Colli Bolognesi e Docg Colli Bolognesi Pignoletto. Le cantine stanno incrementando l’attenzione verso il turismo enogastronomico, offrendo degustazioni e visite guidate.

Il Pignoletto, la star, ma non solo. Il Consorzio Emilia-Romagna parteciperà a Vinitaly con uno stand collettivo – all’interno del Padiglione 1, B1 – con oltre 80 vini in mescita tra le diverse denominazioni tutelate: Doc Emilia-Romagna, Doc Colli Bolognesi e Docg Colli Bolognesi Pignoletto. Durante la Fiera, ogni giorno, alle 14, nello stand saranno organizzate degustazioni brevi: quattro vini, per una panoramica rapida, ma esaustiva della produzione vitivinicola tutelata. I percorsi, a seconda della giornata, saranno focalizzati sul Pignoletto (iniziando con Emilia-Romagna Doc e proseguendo con diverse tipologie di Colli Bolognesi... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tutte le sfumature del Pignoletto. Cantine sempre più attente ai turisti Mediano, simbolo, "cavaliere del lavoro e della vergogna": tutte le sfumature d'azzurro di GattusoGattuso, allora: questa è la nazionale di Buffon, Maldini, Cannavaro, Nesta, Inzaghi, Del Piero. Leggi anche: Villa Monastero, è un boom. Piace sempre più ai turisti. Sono 400mila gli ingressi Temi più discussi: Mediano, simbolo, cavaliere del lavoro e della vergogna: tutte le sfumature d'azzurro di Gattuso; Tutte le sfumature del Pignoletto. Cantine sempre più attente ai turisti; 3 sfumature di biondo, castano e rosso da provare in primavera (e amare tutto l'anno); Autismo. Parte la campagna social Angsa per raccontare la vita in tutte le sue sfumature. Dall’antico al contemporaneo: tutte le sfumature del blu egizioTutte le sfumature del blu egizio, dall’antico al contemporaneo, anche quelle invisibili a occhio nudo, tramite visori per i raggi infrarossi si ammirano oggi in una mostra itinerante, che fa tappa a ... ilmattino.it Tutte le sfumature su KievSostegno multidimensionale all'Ucraina. Un'espressione che è una via mezzo tra un geroglifico e qualche diavoleria escogitata in film di fantascienza come Incontri ravvicinati del terzo tipo o ... ilgiornale.it Un pensiero al giorno a Padre Dall'Oglio e a tutte le persone rapite. Che tornino presto alle loro famiglie #PadreDallOglio @paoladelusa x.com La Cina invita tutte le parti coinvolte nella questione del Kosovo a un dialogo sincero per raggiungere una soluzione politica Il 9 aprile, ora locale, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha tenuto una riunione pubblica sulla questione del Kosovo. Carolin - facebook.com facebook