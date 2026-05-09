Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce nel canale | 3 morti Le vittime sono lavoratori stranieri
Nella mattinata del 9 maggio, lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia, un minivan con nove persone a bordo è uscito di strada finendo in un canale. L’incidente ha provocato la morte di tre persone, tutte lavoratori stranieri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato i corpi e avviato le operazioni di assistenza. La polizia sta indagando sulle cause dello schianto.
CHIOGGIA (VENEZIA) - Gravissimo incidente nella mattinata del 9 maggio lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia in località Ca' Lino, dove un minivan con nove persone a bordo è finito fuori strada ribaltandosi in canale. Tre i dispersi: dopo un paio d'ore di ricerche il bilancio è tragico. Sono infatti stati recuperati i corpi senza vita dei tre occupanti. Si tratta di tre uomini. Le vittime sono lavoratori stranieri A quanto emerge dai primi accertamenti, erano tutti lavoratori stranieri i nove passeggeri a bordo del minivan che questa mattina è finito in un canale a Ca' Lino. Anche le tre vittime, rimaste intrappolate all'interno del mezzo, sarebbero di origine nordafricana.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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la Repubblica. . Tre persone sono morte in località Cà Lino, lungo l'Idrovia Sant'Anna di Chioggia (Venezia), in un incidente stradale. Un furgoncino minivan si è ribaltato all'interno di un canale con nove persone a bordo. I vigili del fuoco sono intervenuti intorn facebook
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