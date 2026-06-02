Il film Fanta-horror diretto da Na Hong-Jin Hope, ha riscosso un enorme successo in questa edizione di Cannes. Ha stregato, con i suoi effetti speciali e la sua patina orrifica, pubblico e critica francese. Il film dei mostri di cui tutti parlano adesso ha una data ufficiale di rilascio. Potremo vedere presto il film al cinema. A rivelarlo è proprio la casa di produzione dell’horror, Neon. Scopriamo le novità. Da Nizza alle sale di tutto il mondo. Neon ha fissato la data di uscita nordamericana per il successo di fantascienza di Na Hong-Jin Cannes Hope a mercoledì 9 settembre. Dopo la sua ben accolta prima al 79° Festival di Cannes, dove è stato proiettato In Competition, l’azione-fantascienza continua a stupire. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Hope’: Neon fissa la data di uscita in sala del film di successo di questa edizione di Cannes

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Il film di mostri ‘Hope’ riceve una standing ovation di 6 minuti. I pipistrelli dominano CannesAl festival di Cannes, il film di mostri intitolato 'Hope' ha ricevuto una standing ovation di sei minuti da parte del pubblico.