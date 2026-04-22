I fan della serie dovranno attendere fino all'estate prima di assistere all'ultimo capitolo della storia di Nick e Charlie. Netflix, in occasione del quarto anniversario dal debutto della serie in streaming, ha condiviso online il teaser del film che concluderà la storia di Nick e Charlie. L'appuntamento per i fan è stato fissato al 17 luglio e non resta che attendere per scoprire qualche anticipazione sulla continuazione del racconto. Il ritorno di Heartstopper sugli schermi Il film Heartstopper Forever è stato scritto da Alice Oseman, che ha creato la serie, ed è stato diretto da Wash Westmoreland. Nel video condiviso online si possono vedere i membri del cast ritratti in alcune foto scattate nel corso delle varie stagioni.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Heartstopper Forever: Netflix svela la data di uscita del film

Heartstopper Forever Movie Trailer & Release Date CONFIRMED!

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