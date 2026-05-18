Il film di mostri ‘Hope’ riceve una standing ovation di 6 minuti I pipistrelli dominano Cannes

Al festival di Cannes, il film di mostri intitolato 'Hope' ha ricevuto una standing ovation di sei minuti da parte del pubblico. La manifestazione si è conclusa con applausi calorosi e prolungati. Durante l’evento, i pipistrelli sono stati protagonisti di numerose apparizioni e di attenzione particolare. La pellicola ha attirato l’interesse degli spettatori, che hanno applaudito intensamente alla fine della proiezione. La manifestazione si è svolta lungo le strade della Costa Azzurra, coinvolgendo numerosi partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui