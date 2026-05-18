Il film di mostri ‘Hope’ riceve una standing ovation di 6 minuti I pipistrelli dominano Cannes

Da metropolitanmagazine.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al festival di Cannes, il film di mostri intitolato 'Hope' ha ricevuto una standing ovation di sei minuti da parte del pubblico. La manifestazione si è conclusa con applausi calorosi e prolungati. Durante l’evento, i pipistrelli sono stati protagonisti di numerose apparizioni e di attenzione particolare. La pellicola ha attirato l’interesse degli spettatori, che hanno applaudito intensamente alla fine della proiezione. La manifestazione si è svolta lungo le strade della Costa Azzurra, coinvolgendo numerosi partecipanti.

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I pipistrelli dominano Cannes grazie alla grande ovazione che il pubblico della Costa Azzurra ha riservato al film di mostri Hope. Il cast ha brillato sul red carpet e poi ha regalato un’anteprima mondiale ricca di fascino e terrore. Cannes regala grandi emozioni al pubblico in sala e ci dà l’occasione di aprire criticamente nuovi scrigni cinematografici. Un film ambizioso sotto ‘minaccia aliena’. Hope, un film estremamente ambizioso e promettente che narra di un’invasione aliena in una sonnolenta cittadina di montagna sudcoreana, ha scosso il Festival di Cannes domenica sera con una standing ovation di 6 minuti. Diretto da Na Hong-jin, questo kolossal ad alto budget ha unito una cruda storia di sopravvivenza a un’originale mitologia fantascientifica: nessuno sapeva bene cosa aspettarsi dal film, distribuito in patria da Neon. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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