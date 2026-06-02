Hockey ghiaccio | cambia il format dei Mondiali di Division I per la promozione in Top Division

Notizia in breve

A partire dal 2027, i Mondiali di Division I di hockey su ghiaccio modificheranno il formato. La nuova struttura consentirà alle prime classificate di ottenere la promozione alla Top Division, sia nelle competizioni maschili che femminili. La modifica riguarda la modalità di assegnazione dei posti promozione, che saranno assegnati ai team vincenti nelle rispettive categorie. La riforma interessa entrambe le divisioni e mira a rendere più diretta la promozione verso la massima divisione internazionale.