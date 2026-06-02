Hockey ghiaccio | cambia il format dei Mondiali di Division I per la promozione in Top Division
A partire dal 2027, i Mondiali di Division I di hockey su ghiaccio modificheranno il formato. La nuova struttura consentirà alle prime classificate di ottenere la promozione alla Top Division, sia nelle competizioni maschili che femminili. La modifica riguarda la modalità di assegnazione dei posti promozione, che saranno assegnati ai team vincenti nelle rispettive categorie. La riforma interessa entrambe le divisioni e mira a rendere più diretta la promozione verso la massima divisione internazionale.
Dal 2027 i Mondiali di Division I di hockey su ghiaccio cambieranno il loro format per mettere in palio i posti promozione, tanto al maschile quanto al femminile, verso la Top Division. E’ questa la mossa scelta dalla International Ice Hockey Federation per aumentare lo spettacolo e l’incertezza sui tornei iridati che guardano verso l’alto. Non cambierà il numero di squadre coinvolte: sempre 6 per ogni kermesse. Viene eliminato il Round Robin, si passerà a due gruppi – Girone A e Girone B – da tre compagini ciascuna, effettuata con lo snake seeding (il sistema a serpentina, ndr) in base al ranking. Promozione in Top Division “Ogni squadra del Gruppo A – spiega la FISG – affronterà tutte le tre formazioni inserite nel Gruppo B così da avere una prima classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it
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