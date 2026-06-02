Antonio De Matteo, attore noto per il ruolo di Lino nella serie tv di successo, ha raccontato di aver svolto vari lavori prima di diventare attore, tra cui cameriere, imbianchino, assicuratore e venditore di Pos. Ha aggiunto che la serie “Mare Fuori” gli ha permesso di uscire da una situazione economica difficile. La sua esperienza professionale varia è stata condivisa durante un’intervista, senza ulteriori dettagli sul percorso.

Nella serie tv cult, Antonio De Matteo interpreta Lino, il poliziotto dell’Ipm, l’Istituto di pena minorile. Una figura controversa e poco trasparente che però ha catturato l’attenzione del pubblico di Rai2. Come racconta l’attore stesso in una intervista al settimanale Oggi però la sua carriera e la sua vita non sono state tutte rose e fiori. “ Mare fuori mi ha salvato anche da una situazione economica complicata. – ha affermato – Venivo da un periodo difficile, lavoravo saltuariamente, e mi ero un po’ disilluso. In passato ho fatto mille mestieri: il cameriere, l’imbianchino, l’assicuratore, ho venduto i Pos. E anche ora, oltre a recitare, faccio il fotografo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto il cameriere, l’imbianchino, l’assicuratore, ho venduto i Pos. ‘Mare Fuori’ mi ha salvato da una situazione economica complicata”: parla Antonio De Matteo

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