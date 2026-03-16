Carlotta Pinto, cantante e attrice nel cast di “Mare Fuori 6”, ha raccontato di aver subito insulti da parte di alcuni professori, che l’hanno definita “malata, psicopatica e lesbica”. A pochi passi dall’andare a X Factor, ha deciso di rinunciare alla partecipazione. Pinto interpreta Marika, personaggio che non condivide le ambizioni della sorella Sharon, interpretata da Cartisia Somma.

La cantante e attrice Carlotta Pinto fa parte del cast di “ Mare Fuori 6 ” e interpreta Marika, che non condivide le stesse ambizioni della sorella Sharon ( Cartisia Somma ). Marika coltiva, invece, il sogno del canto e trovera? un’inaspettata alleata proprio in IPM. Non e? facile per lei affrancarsi e liberarsi dall’influenza di Sharon, che continua a osteggiare il suo sogno. “ Prima avevo provato a partecipare a X Factor 2025. – ha raccontato Pinto a Fanpage – Avevo superato tutte le fasi dei casting ed ero pronta per la fase delle Auditions. Proprio in quel momento, però, è arrivata la chiamata per il set. Non avevo mai preso lezioni di recitazione, ma sapevo che cercavano qualcuno che sapesse cantare e ho deciso di giocarmi tutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno dato della ‘malata, psicopatica e lesbica’. Alcuni professori mi hanno giudicata. A un passo da X Factor, ho rinunciato”: parla Carlotta Pinto di Mare Fuori 6

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«Mi hanno dato della malata e della psicopatica. Persino alcuni professori mi hanno giudicata». Carlotta Pinto, che interpreta Marika in Mare Fuori 6, racconta senza filtri il suo percorso, fatto di scelte coraggiose e fuori dagli schemi. Nata a Benevento, a dician - facebook.com facebook