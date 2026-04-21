Negli ultimi tempi, alcune università nel Regno Unito sono state al centro di polemiche legate a temi di censura e libertà di espressione. Le discussioni riguardano in particolare come le istituzioni accademiche affrontino questioni di sensibilità sociale, con un focus sulle posizioni politiche adottate e le reazioni che queste suscitano. Queste vicende si inseriscono in un quadro più ampio di tensioni culturali che coinvolgono diverse aree del panorama politico e sociale.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Gli ammiccamenti a destra del governo Starmer continuano lungo le coordinate delle cosiddette “guerre culturali” fatte esplodere dalla destra ideologica nell’ultimo quindicennio in tutte le democrazie liberali. Da oggi, grazie alle misure annunciate dalla ministra dell’Istruzione Bridget Phillipson, in Inghilterra le università rischiano multe di 500mila sterline se non proteggono «la libertà di parola», e potrebbero vedersi negare l’accesso ai fondi pubblici qualora ritenute ree di un simile sopruso. Phillipson ha dichiarato: «La libertà di parola è la base del successo di ogni università, permettendo di favorire un dibattito acceso e scambiare idee impegnative con rispetto.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Contro il «politically correct», università inglesi nel mirino

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