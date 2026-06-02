Harry Nowak accoltellato a morte ma portato via in manette con accusa falsa di razzismo virale White lives matter | il video
Un uomo è stato accoltellato a morte e successivamente arrestato, con l’accusa di aver fatto commenti razzisti. Un video virale mostra il momento in cui viene portato via in manette. La vicenda ha suscitato polemiche e discussioni sui social, mentre la polizia britannica affronta critiche riguardo alle accuse e alle modalità di intervento, in un contesto che ha acceso un dibattito sulla percezione del razzismo.
Dopo la condanna all'ergastolo di un ventitreenne per un omicidio avvenuto sette mesi fa a Southampton il caso non si chiude e apre una crisi che vede coinvolta la polizia britannica in una vicenda definita di "razzismo al contrario". Il 18enne Harry Nowak è stato accoltellato a morte sette mesi. 🔗 Leggi su Today.it
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