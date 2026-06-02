Harry Nowak accoltellato a morte ma portato via in manette con accusa falsa di razzismo virale White lives matter | il video

Notizia in breve

Un uomo è stato accoltellato a morte e successivamente arrestato, con l’accusa di aver fatto commenti razzisti. Un video virale mostra il momento in cui viene portato via in manette. La vicenda ha suscitato polemiche e discussioni sui social, mentre la polizia britannica affronta critiche riguardo alle accuse e alle modalità di intervento, in un contesto che ha acceso un dibattito sulla percezione del razzismo.