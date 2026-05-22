A Dublino si è verificato un episodio che ha suscitato grande sdegno: un uomo di 35 anni di origine congolese, cresciuto a Galway, è morto soffocato dopo essere stato immobilizzato da alcuni agenti di sicurezza fuori da un grande negozio. Un video che mostra le fasi dell’intervento è diventato virale, alimentando le polemiche sulla gestione delle situazioni di fermo e sulla condotta delle forze dell’ordine. La morte ha provocato reazioni di protesta e interrogativi sulla dinamica dell’accaduto.

Roma, 22 maggio 2026 – Immobilizzato a terra e morto soffocato. È polemica in Irlanda per la morte di Yves Sakila, 35enne di origine congolese cresciuto a Galway, bloccato da alcuni agenti addetti alla sicurezza fuori da un grande magazzino di Dublino per un sospetto episodio di taccheggio. La vicenda, che non ha alcun precedente nel Paese, ha suscitato un'ondata di sdegno e proteste, riportando alla memoria il precedente americano di George Floyd, morto a Minneapolis nel 2020 dopo l’intervento della polizia. La tragica fine del 46enne afroamericano innescò una mobilitazione globale del movimento antirazzista Black Lives Matter. A differenza di quanto avvenuto oltre Oceano, nella capitale irlandese ad intervenire non è stata la polizia, ma vigilanti privati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Yves Sakila come George Floyd, 35enne nero muore soffocato dopo il fermo: choc a Dublino. Il video è virale

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Bloccato dopo un presunto furto e messo faccia a terra: muore soffocato a Dublino

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