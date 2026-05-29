Un ragazzo di 15 anni, accusato di aver commesso violenza sessuale su una 14enne nei bagni di una stazione, sarà sottoposto a una perizia psichiatrica. La valutazione servirà a determinare se fosse in grado di intendere e di volere al momento dei fatti. La polizia ha avviato le indagini e ha sequestrato gli abiti del giovane. La vittima ha raccontato quanto accaduto agli investigatori.

Sarà una perizia psichiatrica a stabilire se il 15enne accusato di violenza sessuale nei bagni della stazione di Maglie ai danni di una 14enne fosse capace di intendere e di volere al momento dei fatti e se oggi sia in grado di affrontare il processo. Lo ha disposto il gup del Tribunale per i minorenni di Lecce, Paola Liaci, nel corso dell’udienza preliminare di ieri, dopo che la relazione degli assistenti sociali ha delineato nel ragazzo una personalità ancora immatura e infantile rispetto all’età anagrafica. I fatti sono avvenuti il 28 luglio del 2024. Il legale del ragazzo, l’avvocato Umberto Leo, aveva chiesto il rito abbreviato condizionato all’ascolto della parte offesa. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, 15enne accusato di violenza sessuale su una 14enne: arriva la perizia psichiatrica

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