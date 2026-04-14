Omicidi Villa Pamphili scintille in aula su perizia psichiatrica di Kaufmann

Inizia oggi in tribunale l’udienza relativa al caso dell’omicidio avvenuto a Villa Pamphili, con il focus sulla perizia psichiatrica di Francis Kaufmann. La discussione si è accesa tra gli avvocati, mentre si aspetta una decisione sulla capacità dell’imputato di partecipare al processo. Kaufmann, cittadino americano, è accusato di aver ucciso la compagna e la figlia lo scorso giugno nella zona di Villa Pamphili.

È ancora in sospeso la decisione sulla capacità di stare in giudizio di Francis Kaufmann, il cittadino americano accusato di aver ucciso, lo scorso giugno, la compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda all’interno di Villa Pamphili. L’ultima udienza in Corte d’Assise a Roma si è.🔗 Leggi su Romatoday.it Villa Pamphili, scintille in aula su perizia psichiatrica di KaufmannLa Corte d'Assise di Roma si è riservata di decidere sulla "incapacità temporanea di stare in giudizio" per Francis Kaufmann, l'uomo accusato del... Omicidi di Villa Pamphili, disposta perizia psichiatrica per KaufmannNell'udienza di questa mattina la Corte ha conferito l'incarico per la perizia che verrà completata entro 30 giorni. Leggi la notizia : A Roma, l’ombra del terrore si allunga su Villa Pamphili, dove un duplice omicidio ha sconvolto la quiete di un quartiere verde e affollato. Kaufman, l’uomo accusato, ha provato a fingersi malato di mente per scappare alla… #VillaPamphili #Tr x.com VILLA PAMPHILL , SCINTILLE IN AULA SULLA PERIZIA : “È INCAPACE … O STA FINGENDO ” Tensione altissima in aula nel processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili. Al centro dello scontro c’è la perizia psichiatrica su Francis Kaufmann, accus - facebook.com facebook