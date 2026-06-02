Hanno orinato sui vetri della biglietteria del museo La condanna di Coni e Panatahlon

Questa mattina all’interno del parco dell’anfiteatro, alcuni individui hanno urinato sui vetri della biglietteria di un museo. L’episodio ha suscitato reazioni di disapprovazione da parte di numerosi testimoni, che hanno sottolineato come si tratti di comportamenti che non rappresentano lo sport. La condanna pubblica di questi gesti è stata espressa anche da figure coinvolte in ambiti sportivi.

Gesti d'inciviltà che niente hanno a che vedere con lo sport. A sostenerlo sono i tanti che hanno espresso disappunto per quanto accaduto questa mattina, 31 maggio, all'interno del parco dell'anfiteatro. Qui, come fatto sapere dalla direttrice dell'archeologico, numerosi runners avrebbero. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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