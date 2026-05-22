Scritte infamanti e no vax sui muri del polo Montanara | la condanna del sindaco e delle Aziende sanitarie

Questa mattina il sindaco di Parma e il direttore delle Aziende sanitarie locali si sono recati al Polo sociale Montanara e alla Casa della Comunità, dove sono state trovate scritte offensive e infamanti sui muri. Le scritte contenevano messaggi no vax e accuse pesanti rivolte a persone e strutture sanitarie. L’incontro con gli operatori ha avuto lo scopo di affrontare l’accaduto e di esprimere la condanna per quanto successo. La vicenda ha suscitato reazioni tra le autorità e il personale coinvolto.

Questa mattina il sindaco di Parma Michele Guerra e il direttore delle Aziende sanitarie di Parma Anselmo Campagna hanno incontrato gli operatori e le operatrici della Casa della Comunità e del Polo sociale Montanara, dove sono comparse scritte offensive con contenuti no vax e accuse gravissime. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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