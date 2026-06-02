Hamilton tra le strade di LA | scoperta la cultura lowrider con una Buick

Notizia in breve

Hamilton ha visitato le strade di Los Angeles, dove ha osservato una Buick Regal equipaggiata con sospensioni idrauliche. Durante l’evento, ha manifestato interesse per il funzionamento delle sospensioni, chiedendo come reagissero alle variazioni di altezza. La vettura ha attirato l’attenzione per i dettagli tecnici, come la capacità di abbassarsi e sollevarsi rapidamente, e la presenza di componenti specifici per il sistema lowrider. Hamilton ha mostrato curiosità verso questa cultura automobilistica, senza commentare pubblicamente.