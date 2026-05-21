Torna l’appuntamento con Quattro Passi di Cultura | alla scoperta di Carobbio degli Angeli tra storia e sapori

Sabato 23 maggio alle 15.00, il Comune di Carobbio degli Angeli organizza un evento intitolato “Quattro Passi di Cultura”. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le Terre del Vescovado, prevede una visita guidata nel territorio del paese. L’appuntamento invita i partecipanti a scoprire le caratteristiche storiche e i sapori locali, offrendo l’opportunità di conoscere meglio le peculiarità di questa zona attraverso un percorso a piedi.

Sabato 23 maggio alle ore 15.00, il Comune di Carobbio degli Angeli, in collaborazione con le Terre del Vescovado, vi invita a scoprire le bellezze del proprio territorio attraverso una magnifica visita guidata. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica: un autentico viaggio tra la storia e i sapori che rendono speciale questo territorio. Accompagnati da Tosca Rossi – Terre di Bergamo si avrà l’occasione di ammirare da vicino la Chiesa di San Pancrazio. Questo affascinante edificio religioso, le cui origini risalgono alla seconda metà del XVIII secolo, un vero e proprio scrigno d’arte, custode del pregevole altare realizzato dalla celebre bottega del Fantoni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Cross time and space between past and present, defeat enemies and create a myth across two eras

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