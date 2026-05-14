In bici tra le strade di Miramare con la cocaina | arrestato dai carabinieri
Un uomo di 30 anni di nazionalità albanese è stato fermato dai carabinieri nella zona di Miramare durante un intervento antidroga. Durante il controllo, i militari hanno trovato e sequestrato sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nel contesto di un’operazione volta a contrastare lo spaccio di droga nella zona. La persona è stata portata in caserma e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Un 30enne di nazionalità albanese è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Operativa di Rimini nell’ambito di un servizio antidroga svolto nella zona di Miramare. L’uomo, domiciliato nel capoluogo e disoccupato, è stato fermato dopo essere stato notato mentre effettuava movimenti sospetti.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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