In bici tra le strade di Miramare con la cocaina | arrestato dai carabinieri

Un uomo di 30 anni di nazionalità albanese è stato fermato dai carabinieri nella zona di Miramare durante un intervento antidroga. Durante il controllo, i militari hanno trovato e sequestrato sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nel contesto di un’operazione volta a contrastare lo spaccio di droga nella zona. La persona è stata portata in caserma e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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