Graduatorie ATA 24 mesi CISL scuola | servizio da DSGA e assistente sia utile per l’accesso ai profili dell’area inferiore

Durante un incontro avvenuto il 14 aprile, la CISL Scuola ha chiesto chiarimenti riguardo alla procedura per le graduatorie ATA 24 mesi. La discussione si è concentrata sugli aspetti applicativi della circolare in fase di definizione, con particolare attenzione alla validità del servizio svolto come DSGA e assistente per l’accesso ai profili dell’area inferiore. La richiesta di approfondimenti ha coinvolto le modalità di valutazione e i criteri, senza ancora ottenere risposte definitive.

Nel corso dell’informativa del 14 aprile sulla procedura 24 mesi, la CISL Scuola ha chiesto chiarimenti su alcuni aspetti applicativi della circolare in via di emanazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it “Mondo ATA”, questa settimana parliamo di: la valutazione del servizio misto assistente e collaboratore scolastico nelle graduatorie 24 mesi Iscriviti gratuitamenteMondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Temi più discussi: Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi 2026: in arrivo la nota. Il 14 aprile riunione Ministero-Sindacati; Graduatorie ATA 24 mesi, servizio civile e riserva posti: vale anche quello nazionale svolto prima del 2017; Servizio civile pre-2017: valido per la riserva dei posti ATA 24 mesi?; Titoli valutabili per le Graduatorie ATA 24 mesi 2026 2027: Tabelle. Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi: bandi entro il 21 aprile, domande (probabilmente) dal 28 aprileIl Ministero dell’Istruzione ha illustrato ai sindacati la bozza per l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi per il 2026/2027. I bandi dovranno essere pubblicati entro il 21 aprile; domande on ... orizzontescuola.it ATA 24 mesi 2026: bandi entro il 21 aprile, domande dal 28 aprile al 19 maggio, allegato G dal 23 giugno al 13 luglio (da confermare)Nella giornata di oggi, 14 aprile, si è svolta un’informativa tra le Organizzazioni sindacali e il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Al centro del confronto, la bozza di nota relativa all’indizi ... tecnicadellascuola.it #Terni, #mobilità #case #popolari: ok a #graduatorie per #sovraffollamento e #disabilità. Sette esclusi x.com Firmate le due graduatorie: 19 domande in tutto, 7 esclusi. Dopo mesi chiusa la procedura - facebook.com facebook