Allerta iPhone | 26 app truffa rubano crypto con profili aziendali

Un gruppo chiamato SparkKitty ha lanciato una campagna di phishing che ha coinvolto 26 app presenti sull’ecosistema Apple. Queste applicazioni, create con profili aziendali falsi, sono state utilizzate per truffare gli utenti e sottrarre criptovalute. Le app sono state identificate come ingannevoli e sono state rimosse dallo store ufficiale. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra gli utenti di dispositivi Apple.

Una serie di 26 applicazioni ingannevoli, progettate per sottrarre criptovalute, ha colpito l’ecosistema Apple attraverso una sofisticata campagna di phishing orchestrata dal gruppo SparkKitty. Gli esperti di Kaspersky Threat Research hanno tracciato un piano d’attacco che, stando alle analisi, risulta attivo almeno dalle stagioni autunnali del 2025, sfruttando app apparentemente innocue per colpire i risparmi digitali degli utenti. Il meccanismo dell’inganno: dalle utility ai profili aziendali. La strategia adottata dai criminali informatici non punta all’installazione immediata di software fraudolenti, ma a un’infiltrazione graduale e quasi impercettibile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allerta iPhone: 26 app truffa rubano crypto con profili aziendali Notizie correlate “Queste app vi rubano i risparmi”. Truffa via telefono, la terribile scoperta: come evitare guaiIl team di Kaspersky Threat Research ha individuato una nuova e sofisticata campagna di phishing che colpisce l’ecosistema Apple, attiva almeno... Comunicazione 2035: le 31 abilità per i nuovi profili aziendaliUn nuovo volume dal titolo I Comunicatori del Futuro, pubblicato da Egea al prezzo di 24 euro, traccia la rotta della comunicazione aziendale verso...