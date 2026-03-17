Quest’anno la cerimonia degli Oscar è stata segnata anche da un gesto di Travis Scott, che ha festeggiato pubblicamente la vittoria di un altro attore, Timothée Chalamet, poco dopo la premiazione. L’ex di Kylie Jenner ha condiviso un messaggio sui social in cui ha espresso la sua reazione alla vittoria, attirando l’attenzione di chi seguiva l’evento. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo a ulteriori comportamenti o commenti successivi.

Fino a una settimana fa avremmo potuto affermare senza grandi dubbi che tra i favoriti il primo nome a spiccare sarebbe stato quello di Timothée Chalamet che, con la grande campagna di marketing che ha coinvolto attori, cantanti e artisti di tutto il mondo, è riuscito a far raggiungere il successo al suo film Marty Supreme prima ancora che uscisse nelle sale cinematografiche. Le cose sono cambiate quando, durante un’intervista a Variety, l’attore è diventato protagonista di un infelice commento nei confronti dell’opera e del balletto, che gli è costato il premio agli Oscar. Al suo posto, Michael B. Jordan ha ottenuto il titolo di migliore attore protagonista con il film Sinners, lasciando l’intero teatro e i social di stucco, un po’ come il vincitore stesso, che è scoppiato in lacrime sentendo il suo nome. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Travis Scott non ha resistito: dopo gli Oscar l’ex di Kylie Jenner ha celebrato la sconfitta di Timothée Chalamet

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