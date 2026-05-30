I concerti di Kanye West e Travis Scott programmati per il 17 e 18 luglio alla RCF Arena di Reggio Emilia sono stati annullati. La motivazione ufficiale fornita dagli organizzatori riguarda motivi di sicurezza e ordine pubblico. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il festival, precedentemente noto come Helwatt, ha rispettato questa scelta. La cancellazione ha suscitato reazioni di sorpresa tra gli organizzatori, che hanno definito l’evento come “assurdo”.

Alla fine per il Pulse of Gaia Festival, ex Helwatt, arriva la doccia fredda. I concerti di Travis Scott e Kanye West, previsti il 17 e 18 luglio alla RCF Arena di Reggio Emilia, non si faranno. I motivi sono di “ ordine e sicurezza pubblica ”. Lo ha deciso il Prefetto della città emiliana Salvatore Angieri, in seguito a una riunione del Comitato provinciale apposito e di alcune istanze presentate dal Codacons e dalle comunità ebraiche di Modena e Reggio Emilia. La nota della Prefettura. “Sulla base delle valutazioni emerse e degli ulteriori approfondimenti istruttori relativi agli aspetti di safety e security – si legge nella nota ufficiale – il Prefetto ha adottato un provvedimento ai sensi dell’art. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Annullati i concerti di Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia: “Motivi di sicurezza e ordine pubblico”. Gli organizzatori: “Rispettiamo la decisione, ma è assurdo”

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[ FATHER ]Kanye West / Ye & Travis Scott Live at SoFi Stadium Los Angeles 2026/04/03

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Kanye West e Travis Scott fermati a Reggio Emilia: concerti vietati per sicurezzaI concerti di Kanye West e Travis Scott previsti il 17 e 18 luglio alla Rcf Arena di Reggio Emilia sono stati annullati.

Temi più discussi: Sono stati annullati i concerti di Travis Scott e Kanye West a Reggio Emilia; Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia, la prefettura vieta i concerti; Kanye West e Travis Scott, la Prefettura vieta i concerti alla RCF Arena; Kanye West, colpo di scena: annullato il concerto di Reggio Emilia. Il prefetto: Esigenza di sicurezza pubblica.

IL CASO Annullati i concerti di Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia per motivi di sicurezza pubblica x.com

YE E TRAVIS ITALIA ANNULLATI reddit

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