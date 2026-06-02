A 96 anni, un regista continua a lavorare attivamente nel settore cinematografico, dirigendo e producendo film. La sua routine quotidiana include attività legate alla sua professione, senza apparenti pause o riduzioni di impegno. La sua energia e costanza nel lavoro sono state notate, nonostante l’età avanzata. La sua dieta, che si dice semplice, non sembra essere un ostacolo alla sua attività lavorativa.

Clint Eastwood compie 96 anni e continua a dirigere, produrre e lavorare con un’energia che farebbe invidia a professionisti della metà dei suoi anni. Niente aiuti speciali, niente miracoli della medicina moderna. Solo disciplina, costanza e una filosofia di vita costruita negli anni su pilastri sorprendentemente semplici, con ‘icona di Hollywood che ha scelto una strada ben precisa: meditazione, movimento intelligente e un’alimentazione che definire essenziale sarebbe riduttivo. La svolta arriva presto nella sua vita, quando il padre muore a soli 64 anni per una malattia cardiovascolare, uno shock che segna profondamente il giovane Eastwood, che si trova di fronte a una scelta: accettare il destino genetico o costruire una strategia alternativa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ha 96 anni e continua a lavorare: la dieta di Clint Eastwood è più semplice di quanto pensiate

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Gente che si dispera perché #ClintEastwood a 96 anni - ripeto, non 76, 96 - ha comunicato di ritirarsi dall’attività cinematografica. Cioè, invece di ringraziare per tutto quello che vi ha dato, per un numero di anni che penso possa costituire un record, dovete far x.com

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