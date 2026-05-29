Prima di usare le creme solari, gli esperti consigliano di adottare comportamenti semplici come evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde e indossare abbigliamento protettivo. Questi metodi rappresentano la prima e più efficace difesa contro il melanoma, più facile di quanto si possa pensare. Le creme solari, a volte considerate ingannevoli, non devono sostituire queste precauzioni di base.

Il melanoma è il tumore della pelle più aggressivo esistente, tanto che in Italia nel giro di 20 anni i casi annuali sono passati da 6000 a 15000 l’anno. Con l’arrivo dell’estate l’esposizione al sole aumenta il rischio di melanoma, e per questo è fondamentale proteggersi, e non solo con le creme solari, che spesso non bastano. Come spiegato da diversi esperti, infatti, la prima forma di protezione contro il melanoma è ancora più semplice: i vestiti. Come spiegato ad AdnKronos dal professor Giovanni Pellacani, presidente di Sidemast (Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse), la prima regola è “coprirsi: bisogna indossare abiti leggeri ma protettivi come pantaloni lunghi, camicie a maniche lunghe leggere e fresche, cappelli a falda larga e occhiali da sole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Melanoma: la prima e più efficace protezione è più semplice di quanto si possa pensare

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